Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilmiştir" ifadelerini kullandı.

"KANLI VE KARANLIK SAYFA ARTIK KAPATILMALIDIR"

"HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş üzerlerine de kilidi vurmuştur" diyen Bahçeli, "HDP'nin bir eş başkanı, seçimlerde iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek cesur adımları ifade ederken plan çerçevesinde konuştuğunu ihsas etmiştir. Kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. 2023 seçimlerinde ne olacağından daha önce devasa olan HDP'nin kapatılması sorunu vardır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilmiştir. Kanlı ve karanlık sayfa artık kapatılmalıdır. İhanetin bedelini ödeteceksek daha ne duruyoruz?" ifadelerini kullandı.

"HDP, TERÖRİZMİN SİYASET AYAĞIDIR"

Bahçeli, "HDP terörizmin siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması siyasetten, demokrasiden kaydının silinmesi özellikle AYM'nin namus borcudur. Bölücü örgütün TBMM'de olması vebaldir, cinayettir" dedi.

SİYASİ ETİK YASASI ÇIKARILMALI

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: Çevre etiği ne kadar önemliyse siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. Siyasi etik yasasının süratle ve mutabakatla çıkarılmalıdır. Siyaset centilmenlik içinde yapılmalıdır. Siyaset bir savaş hali değildir. Maalesef Türkiye'nin en büyük sorunu siyaset içinde yaşanan açmazlardır.

HDP'ye yeniden kapatma davası Anayasa Mahkemesinin (AYM), eksiklikler gerekçesiyle iade ettiği HDP’nin temelli kapatılması talepli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

"BİR ÇEVRE FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değinen Bahçeli, "Marmara Denizi'nde baş gösteren, şu günlerde feci bir boyuta ulaşan deniz salyası istilası, çevre üzerinde bir kez daha, fakat daha kararlı, derinlikli düşünmemize yol açmıştır" dedi.

"Deniz salyasının dibe indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Çevre felaketi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır" diyen Bahçeli, "Entegre çevre politikaları geliştirilmelidir. Tarım, çevre ve teknoloji politikaları eş zamanlı uygulanmalıdır. Sürdürülebilir bir hayat çevrenin yıkımı ile değil, imarı ve ihyası ile gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı hayat kurulamaz. Sahillerimizi işgal eden deniz salyası ile mücadelede alınacak tedbirlere samimiyetle destek vereceğimizi, yapılan ve yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı kararlılıkla ifade ediyorum" dedi.

"DENİZ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Deniz salyası ile mücadeledeki 21 maddelik eylem planını ve bugün başlatılacak deniz temizliği seferberliğini yürekten destekliyoruz" dedi.

Müsilaj ekonomi için mercek altında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Marmara Denizi’nde çevre felaketine yol açan müsilajın tarım başta olmak üzere farklı alanlarda ekonomiye kazandırılması çalışmalarına sahada start verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin deniz temizleme aracıyla akademisyenler tarafından denizden müsilaj numuneleri alındı.