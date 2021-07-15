Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.

15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır.

BU HAİNLER DÜNYANIN EN SEFİL YARATIKLARI

Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir.

Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor.

Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı ülkemize diz çöktürmek, topraklarımızı yağmalamaktır.

Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip gönül coğrafyamızı kana bulayanlar Türkiye'yi aynı akıbete ortak edememenin öfkesi içerisindedir.

Bölgemizde barışı, huzuru, güvenliği sağlamak için gösterdiğimiz gayretler esasen büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda giderek güçlenen uyanışın ayak sesleridir. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.

Bizim sadece ve sadece tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluğu, umudu haline gelmemizi kavrayamadılar. Biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız, dostlarımız, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz.

Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da, Karabağ'da bunu yaptık. yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz aynı zamanda bu büyük vizyonun da sembolüdür.

"TÜRKİYE'NİN İNŞASINA ENGEL OLAMAYACAKLAR"

Milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

Bizim yoldaşımız milletimizdir, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne tüm şehitlerimizdir, gazilerimizdir.

Hani Arşimed 'Bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım' diyor ya, biz de diyoruz ki 'işte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz.

15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin o geceyi anlattı FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, “Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler ‘darbe olacak’ dediler. Biz de ‘bu darbe olmayacak’ diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.