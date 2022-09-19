Türkiye Gazetesi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

İsrail ve BAE'den barış kutlaması: Hahamlar halay çekti BAE’nin başkenti Abu Dabi’de İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın ikinci yıldönümü nedeniyle kutlama yapıldı, hahamlar etkinlikte halay çekti.

İsrail'den Şam Havalimanı'na hava saldırısı Suriye'de Esad rejimi, İsrail'in Şam'daki havalimanına hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İsrail makamlarından ise söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

