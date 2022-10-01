Türkiye Gazetesi

En son CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği af veya infaz düzenlemesi ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti'nin hukukçu ismi Yılmaz Tunç, 'Gündemimizde yok.' ifadelerini kullandı.

TBMM'DE SORULARI YANITLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tunç, yeni yargı paketine ilişkin olarak, ”Yeni yargı paketi hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğu getiren bir düzenleme yapılacak. Hukuki himayesi sigortası kanunu ile ilgili çalışma var. Buna benzer yargının işleyesini daha hızlandıracak adalete güveni daha da tesis edecek düzenlemelerdir” ifadelerini kullandı.

Hukuk himayesine ilişkin soru üzerine Tunç, “Dava giderlerinin avukatlık ücretlerinin sigorta tarafından karşılanması ile ilgili düzenleme. Akademisyenlerle çalışma yapılıyor. Buna benzer insan hakları eylem planı 2 yıllık takvimde gerçekleşmeyen hususular var” şeklinde konuştu.

GENEL AF GÜNDEMDE YOK

Genel af ile ilgili olarak Tunç, “Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok” dedi.

Af veya infaz düzenlemesi gündemde mi? AK Partili Hayati Yazıcı Diyarbakır'da cevapladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Yazıcı, son dönemde ortaya atılan af iddialarıyla ilgili "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan çağrı yaptı, AK Partili Turan'dan sert cevap geldi: Twitter'dan af mı olur Allah aşkına Meclis’in yeni dönemini TGRT Haber’de değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel af çıkışına sert tepki gösterdi. Turan,“Twitter’dan af mı olur Allah aşkına” diyerek "Ordan burdan oy toplamaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.