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    Ahmet Davutoğlu'ndan aylar sonra Kılıçdaroğlu itirafı: Şimdi olsa desteklemezdim

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na katılan ve CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aylar sonra pişmanlığını dile getirdi. "Yaşananları gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na destek vermezdim" diyen Davutoğlu, seçimleri kaybetmelerini 3 nedene bağladı.

    Ahmet Davutoğlu&#039;ndan aylar sonra Kılıçdaroğlu itirafı: Şimdi olsa desteklemezdim
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tüm partiler 3 ay sonra gerçekleşecek yerel seçim için hazırlıklarına hız verirken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili ile giren Davutoğlu, bunun da bir hata olduğunu söylemişti.

    Davutoğlu, bugün de İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yerel seçimler, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terör gibi konular hakkında konuştu.

    "ŞİMDİ OLSA DESTEKLEMEZDİM"

    Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yapan Davutoğlu, şimdi aynı durum olsa Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini söyledi. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nu Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini açıkladı.

    SEÇİMLERİ KAYBETTİREN ÜÇ HATAYI SIRALADI

    Seçimin neden kaybedildiği ile ilgili de konuşan Davutoğlu üç stratejik hatayı sıraladı. Davutoğlu bu hataları terörle mücadelede ortak tavır alınmaması, Kılıçdaroğlu’nun seccadeye bilinçsiz de olsa basmış olması ve iktidarın bu iletişim kazasını lehine çevirmesi, Akşener’in masadan kalkması olarak sıraladı.

    GÖNLÜNDEKİ ADAYI İLK KEZ AÇIKLADI

    Davutoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı için gönlündeki adayın Hikmet Çetin olduğunu da ilk kez söyledi. Davutoğlu, Çetin’in hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hem de muhafazakar seçmenin oy vereceği bir aday olacağını söyledi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ahmet DavutoğluKılıçdaroğlu
    Haberler > Politika > Ahmet Davutoğlu'ndan aylar sonra Kılıçdaroğlu itirafı: Şimdi olsa desteklemezdim
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