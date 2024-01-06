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    AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok aday mı, kaç yaşında, nereli?

    Asıl mesleği avukatlık olan Turgut Altınok, uzun bir süredir Keçiören Belediye Başkanı olarak görev almakta. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok aday mı, kaç yaşında, nereli?

    AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok aday mı, kaç yaşında, nereli?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kimdir, sorusunun yanıtı araştırılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmakta. 

    AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK KİMDİR?

    1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğan Turgut Altınok, ilköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Turgut Altınok Yükseköğrenimini Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine sağladığı katkılarından dolayı, Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde çok az kişiye tanınan ders verme yetkisi ile beraber "Profesör" Ünvanını aldı.

    27 Mart 1994 yerel seçimlerinde 30 yaşında iken, MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

    18 Nisan 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisi’nin Keçiören adayı olarak girdiği yarıştan bir kez daha galibiyetle çıkararak, ikinci kez "Başkanlık" koltuğuna oturdu.

    28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise kuruluş aşamasında bulunduğu AK Parti'yi temsil etti ve 3. kez Keçiören Belediye Başkanı oldu.

    2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden Keçiören Belediye Başkan adayı oldu.

    Turgut Altınok, evli ve 4 çocuk babasıdır.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok aday mı, kaç yaşında, nereli?
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