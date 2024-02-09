AK Parti, Bingöl adaylarını açıkladı: İşte isim isim tam liste

AK Parti, Bingöl belde ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, muhalefeti aday belirleme süreçleri üzerinden eleştirerek, "Muhalefete bakıyorsunuz, kimi yerde aday açıklayamıyorlar kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar" dedi.

Yerel seçim maratonunda aday açıklamaları devam ediyor. AK Parti son olarak Bingöl belde ve ilçe adaylarını açıkladı. Aday tanıtım toplantısı, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İşte Bingöl'ün ilçe adayları:

Genç : Mehmet Zeki Dirik

: Mehmet Zeki Dirik Solhan : Abdulhakim Yıldız

: Abdulhakim Yıldız Karlıova : Veysi Bingöl

: Veysi Bingöl Yedisu : Hüseyin Gülçiçek:

: Hüseyin Gülçiçek: Kiğı : Hikmet Özüağ

: Hikmet Özüağ Adaklı : Zeki Işık

: Zeki Işık Yayladere: Nadir Ergin

Belde adayları ise şöyle:

Ilıcalar : Mehmet Akif Günerigök

: Mehmet Akif Günerigök Sancak : Nusret Koçin

: Nusret Koçin Arakonak: Mustafa Döner

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, belediye başkan adaylarının kente ve ilçelere hayırlı olmasını diledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insanların yeniden hayata tutunması anlamında devletin canhıraş şekilde çalıştığını kaydeden İleri, bu süreçte muhalefet anlayışının üzücü yönlerini tekrar yaşadıklarını ve gördüklerini söyledi.

MUHALEFETE ADAY ELEŞTİRİSİ

Bingöl'ün Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu dile getiren İleri, şöyle konuştu:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bu seçim sürecini son derece disiplinli, düzenli ve sistematik bir şekilde yürütürken, yeri geldiğinde beyannamelerini, yeri geldiğinde adaylarını açıklarken, muhalefete bakıyorsunuz, kimi yerde aday açıklayamıyorlar kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar. Bundan birkaç ay öncesine kadar birbirlerini öve öve bitiremeyenler şimdi bakıyorsunuz birbirlerine düşman kesilmişler. Bunlar tabii bizler için önemli değil, bizler için önemli olan Türkiye Yüzyılı sürecinin başlaması. Bu süreç Kızılelma'yla, Togg'la, Gabar'da keşfettiğimiz petrolle, Karadeniz'de keşfettiğimiz gazla, Akkuyu'da hayata geçirmekte olduğumuz nükleer enerji santraliyle, Yusufeli Barajı'yla, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'yle, İMECE uydumuzla, milli muharip uçağımızla başladı. Gökbey uydumuzla ve Altay tankımızla da devam etti."

'DİRENÇLİ ŞEHİRLERE İHTİYACIMIZ VAR'

İleri, kararlı şekilde yürüyüşlerini sürdüreceklerini, bunun önemli aşamalarından birinin de 31 Mart yerel seçimleri olduğunu belirtti.

Kalkınmanın yerelde başladığını vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki şu önümüzdeki günlerde Türkiye Yüzyılı sürecinde bizim beyannamemizin de dile getirdiği gibi dirençli şehirlere ihtiyacımız var. Bizim katılımcı, şeffaf, çevre dostu bir yönetim anlayışına, kendini idare edebilen, kendini idame edebilen, şehir ekonomilerini hayata geçirmiş, kültür üreten şehirler, hizmet üreten belediyelere ihtiyacımız var. Bu seçimlerde inşallah rotasını kaybedenlere, kafasını toparlayamayanlara, milli tarafta duramayanlara, yüzünü millete değil başka bir yerlere çevirenlere bu millet fırsat vermeyecek diye düşünüyorum. Bingöl'de de bu fırsatın hiçbir şekilde verilmeyeceğini biliyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."