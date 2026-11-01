AK Parti’nin 24 yılda Türkiye'yi küresel bir güç haline getirdiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman “Bu Türk demokrasi tarihinde, Avrupa demokrasilerinde bir rekordur. Bu aynı zamanda milletimizin zaferidir” dedi. Türkiye'nin AK Parti’ye ihtiyacı olduğunu belirten Yayman “Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkan yapacağız” diye belirtti. İkinci 24 yıl için yeni hedefler koyduklarını ifade eden Yayman “Bu hedeflerin başında Türkiye Yüzyılı, büyük Türkiye hedefi var” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman partisinin 24 yıllık iktidar sürecini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Yayman "Geçen 24 yılda AK Parti Türkiye'yi az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtararak küresel bir güç haline getirmiştir." dedi.

Partisinin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana girilen 18 seçimde tek başına kesintisiz bir biçimde iktidarda olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE HAYALİNİN ETE KEMİĞE BÜRÜNMESİ HALİ”

Yayman, "Bu Türk demokrasi tarihinde, Avrupa demokrasilerinde bir rekordur. Dünyada da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek büyüklükte büyük bir zaferdir, başarıdır. Bu sadece AK Parti'nin değil, aynı zamanda milletimizin zaferidir. Bu, büyük Türkiye hayalinin ete kemiğe bürünmesi halidir." diye konuştu.

AK Parti’den Avrupa demokrasisinde tarihi rekor! Hüseyin Yayman, ikinci 24 yılın hedefini açıkladı

“KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GETİRDİ”

AK Parti'nin Türkiye'de siyasetin, devletin ve yönetimin paradigmasını değiştirdiğini belirten Yayman şunları söyledi:

Geçen 24 yılda AK Parti Türkiye'yi az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtararak küresel bir güç haline getirmiştir. Bu çok önemlidir. Türkiye'de şehir hastaneleri, yollar, otobanlar, havalimanları yapılmıştır, üniversiteler kurulmuştur. Ama Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin en önemli başarısı Türk milletine 'ben de başarabilirim, yapabilirim' duygusunu vermiştir.

AK Parti’den Avrupa demokrasisinde tarihi rekor! Hüseyin Yayman, ikinci 24 yılın hedefini açıkladı

“TÜRKİYE'NİN AK PARTİ'YE İHTİYACI VAR”

AK Parti iktidarında Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını, çağ atladığını dile getiren Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" sözünün zamanla somutlaşan bir hedef haline geldiğini kaydetti.

Yayman, AK Parti'nin, yaptığı icraatları daha ileri götürmek, hizmetleri daha ileri taşımak ve Türkiye'deki devlet-vatandaş ilişkisini daha ileri bir noktaya taşımak için kendisiyle yarıştığını aktararak, "İnanıyorum ki inşallah önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkan yapacağız. Çünkü, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti’den Avrupa demokrasisinde tarihi rekor! Hüseyin Yayman, ikinci 24 yılın hedefini açıkladı

“İKİNCİ 24 YIL İÇİN YENİ HEDEFLER KOYUYORUZ”

Partinin önümüzdeki dönem için geleceğe ve yeni çağın ihtiyaçlarına odaklandığını belirten Yayman, AK Parti'nin değişerek gelişmeyi, gelişerek ilerlemeyi siyasal bir prensip olarak kabul ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda siyasetin yazılımının, devletin algoritmasının güncellenmesi gerektiğini dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"Türkiye 86 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük nüfusuna, 780 bin kilometre yüzölçümüyle de en büyük bir yüzölçümüne sahip ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla, toplumsal dinamizmi çok yüksektir. Reform ihtiyacı önemli bir gündemdir. Türkiye'de mutlaka reform gündemini sıcak tutmamız lazım. Çünkü Türkiye gelişen, büyüyen dinamik bir toplum. Ve ihtiyaçlar sürekli değişiyor. AK Parti 24 yılda çok büyük başarılara imza attı. İkinci 24 yıl için yeni hedefler koyuyoruz. Bu hedeflerin başında Türkiye Yüzyılı, büyük Türkiye hedefi var. Bu noktada bizim AK Parti'nin yazılımını güncellememiz, siyasetin, Siyasi Partiler Kanunu'ndan Seçim Kanunu'na siyasi hukukumuzu yeniden düzenlememiz lazım.

Yayman, Türkiye'de bulunan 200 partinin çoğunun tabela partisi olduğunu ve mutlaka bir disipline konulması gerektiğini söyledi.

AK Parti’den Avrupa demokrasisinde tarihi rekor! Hüseyin Yayman, ikinci 24 yılın hedefini açıkladı

“TOKSİK MUHALEFET ANLAYIŞI VAR”

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Retorik düzeyinde siz sürekli darbeyi kötülerken, darbenin programlarını eleştirirken, darbenin en büyük programı olan anayasa ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunu CHP ve Yeni Parti için söylüyorum. Burada bir toksik muhalefet anlayışı var. CHP ve Yeni Parti maalesef proje üretmiyorlar, herhangi bir hizmet sunmuyorlar. Milletimizin hayallerini gerçekleştirecek bir vaatleri bulunmuyor. Sürekli istemezükçü bir tavırları var. Tek projeleri var Tayyip Erdoğan karşıtlığı, 'Tayyip Erdoğan' gitsin. Siz ne söylerseniz söyleyin, 18 seçimde yaşadığımız gibi onlar istediği için Tayyip Erdoğan gitmez. Onlar istediği için Tayyip Erdoğan gelmez. Millet istediği için Cumhurbaşkanımız gelir, millet istediği zaman Cumhurbaşkanımız hakkında kararını verir.

AK Parti’den Avrupa demokrasisinde tarihi rekor! Hüseyin Yayman, ikinci 24 yılın hedefini açıkladı

“YENİ BİR ANAYASA BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

Yayman, AK Parti'nin gelecek dönem için en büyük vaadinin yeni bir anayasa yapmak olduğunu anımsatarak, "Sivil, demokrat, çoğulcu, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak ve Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni bir anayasa bizim için olmazsa olmazdır. Çünkü yapılan reformların, sağlanan ilerlemenin kurumsallaşması ve Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla gidebilmesi için siyasal yazılımını ve anayasa yazılımını güncellememiz lazım." dedi.

AK Parti’den Avrupa demokrasisinde tarihi rekor! Hüseyin Yayman, ikinci 24 yılın hedefini açıkladı

“ERDOĞAN'IN BAŞARISI MODEL ALINAN BİR BAŞARI”

AK Parti'nin başarısının Türkiye sınırlarını aştığını, muhafazakar bir partinin demokrasinin işlediği bir sistemde 24 yıldır iktidarını sürdürmesinin, seçimle iş başına gelmesi ve çok sayıda reform gerçekleştirmesinin özellikle İslam dünyası açısından önem taşıdığını vurgulayan Yayman "Avrupa demokrasileri, dünya örnekleri ve İslam dünyası bakımından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarısı çok gıptayla takip edilen, model alınan bir başarı örneğidir. Türkiye hasta adam rolünden şimdi dünyada sözü dinlenen, itibar edilen bir merkez ülke haline gelmiştir. Bunu da sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“AİLE BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Yayman, "Aile bizim kırmızı çizgimiz. Ailenin korunması, çocuklarımızın daha iyi eğitim alması, yapay zeka çağında aileyi, çocuğu, bireyi korumak, hem madde bağımlılığından hem dijital bağımlılıktan çocuklarımızı, ailelerimizi daha korunaklı bir alana taşımak AK Parti'nin bu dönemdeki en önemli çalışmalarından birisi olacak” diye vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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