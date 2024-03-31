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Haberler > Politika > AK Parti'den CHP'yi önde gösteren anketçilere tepki: Hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok

AK Parti'den CHP'yi önde gösteren anketçilere tepki: Hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den CHP&#039;yi önde gösteren anketçilere tepki: Hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Betimar'ın yayımladığı ve CHP'yi önde gösteren anket sonuçlarına tepki gösterdi. Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.

Betimar Araştırma, oy verme işleminden önce İstanbul ve Ankara'da CHP'yi yüksek farkla önde gösteren anket sonuçları paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, söz konusu anketlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir" diyen Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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