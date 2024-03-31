RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00'den önce verilmesi yasak
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim verilerinin saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu duyurdu. Şahin açıklamasında "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" denildi.
Türkiye, 5 yıl boyunca görevde olacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapanırken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den seçim yasaklarına ilişkin açıklama geldi.
Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.00 işaret ederek şunları ifade etti:
'ERKENE ÇEKME YETKİSİ VAR'
YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır.
Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi