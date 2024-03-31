RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00'den önce verilmesi yasak

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 17:52 - Güncelleme: 31 Mart 2024 17:58 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim verilerinin saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu duyurdu. Şahin açıklamasında "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" denildi.