Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00'den önce verilmesi yasak

RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00'den önce verilmesi yasak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RTÜK&#039;ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00&#039;den önce verilmesi yasak

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim verilerinin saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu duyurdu. Şahin açıklamasında "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" denildi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görevde olacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapanırken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den seçim yasaklarına ilişkin açıklama geldi. 

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.00 işaret ederek şunları ifade etti:

'ERKENE ÇEKME YETKİSİ VAR'

YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır.

Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı - PolitikaFatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısıDüşük seçmenli sandıkta vatandaşlar muhtar için oy kullanamadı - PolitikaBu sandıkta seçmenler 4 pusula yerine tek pusulayla oy attıSandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı: Tüm tercihler, başımızın tacıdır - PolitikaSandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama - Politika'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına yalanlamaKurum ve İmamoğlu'ndan sandıkların kapanmasına saatler kala çağrı - PolitikaKurum ve İmamoğlu'ndan 'sandık' çağrısıDünyanın Mars'ından zafer ilanı geldi: Rakipsiz muhtardan erken galibiyet - PolitikaRakipsiz muhtardan erken galibiyetAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim açıklaması: Türkiye'de kaybeden kimse yok - Politika'Türkiye'de kaybeden kimse yok'Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı - PolitikaKılıçdaroğlu, Ankara'da sandık başındaydıHatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu - PolitikaHatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusuNüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te - Politikaİstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te
Sonraki Haber Yükleniyor...