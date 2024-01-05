AK Partili Ali İhsan Yavuz İstanbul ve Ankara için net konuştu

5 Ocak 2024 23:59 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 00:00

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da hangi partinin kazanacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. CHP adayını açıklarken, AK Parti'nin hangi ismi aday göstereceği bu pazar netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı açıklayacak. Kritik gün öncesinde AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama geldi. Yavuz, 31 Mart'ta İstanbul ve Ankara'yı geri alacaklarını söyledi.

OCAK AYININ SONUNA KADAR ADAYLAR BELİRLENECEK

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazetecilerle bir araya geldi. Takvimde sarkma olmadığını vurgulayan Yavuz, İstanbul'da 7 Ocak'ta açıklanacak 16 il ile 12 büyükşehir belediye başkanı için ‘İstanbul ve daha çok İstanbul'a yakın iller’ dedi, ilçelerin açıklanmayacağını söyledi. 15 Ocak'ta Ankara'da da geri kalan il ve büyükşehirler duyurulacağını belirten Yavuz, ilçeler için çalışma ocak ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA CHP'NİN OYU DÜŞÜYOR

Anketlerde CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyunun gün geçtikçe düştüğünü belirten Yavuz, "İstanbul'da her ölçümde Ekrem İmamoğlu'nun oyu biraz daha düşmüştür, Ankara'da da öyle ama İstanbul biraz daha hızlı oldu" tespitini yaptı.

MHP İLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Ali İhsan Yavuz, ‘İttifak işleri zordur ama Cumhur İttifakı ilkeler üzerinden gittiği için muhalefete göre daha rahat ilerliyor’ dedi.

MHP ile ittifak görüşmelerinin tamamen bittiğini söyleyen Ali İhsan Yavuz, ortak girilen illerde belediye meclis üyeliklerinde de ortak liste yapılacağını ancak il genel meclisi üyelikleri için her iki partinin de ayrı ayrı aday çıkaracağını açıkladı. Yeniden Refah Partisi-HÜDAPAR ve BBP ile ise görüşmeler sürüyor. “Muhataplarımız elbette il-ilçe-belediye meclis üyeliği talep edecek. Külliyen kabul edeceğiz veya reddedeceğiz diye bir şey yok. Şu anda bunlar konuşuluyor. HÜDAPAR ile biraz daha mesafe aldık ama tamamlanmadı.”

CHP'DEKİ TARTIŞMALAR

Yavuz, sözü CHP'deki tartışmalara getirdi. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kavga var mı sorusuna "bence bu çok net" yanıtın verdi. İmamoğlu'nun seçim gecesinden beri partiyi ben yöneteceğim iddiasını ortaya koyduğunu savundu. “O zaman İmamoğlu bu partiyi ben yöneteceğim dedi. Bugün Özgür Özel'e bırakır mı? Orada genel başkanlık ve iktidar mücadelesi bitmez, bir parti gibi davranmıyorlar. CHP gibi bir partinin o zeminden ayrılması beni üzüyor hepimizi de üzmeli.”

CHP'nin yargı tartışması ile ilgili miting kararını da eleştiren Yavuz, "Sorun var ama çözüm yeri miting değil Türkiye'nin 2. partisi olarak öneri getirmeniz lazım " diye konuştu muhalefetin sergilediği bu tablo nedeni ile AK Parti’nin tüm illerde oylarının artış trendine girdiği tespitinde bulundu.