Son seçim anketi yayımlandı, İstanbul için kıran kırana yarış

5 Ocak 2024 20:45 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 21:17

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir kez daha seçim atmosferine girdi. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Partiler İstanbul için adaylarını tek tek açıklamaya başladı. CHP'de Ekrem İmamoğlu yeniden seçilmek için seçim startını verirken, gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. Seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma şirketinden son anket geldi. ORC anketine göre İstanbul için kıran kırana yarış sürüyor.

İMAMOĞLU SEÇİM STARTINI VERDİ

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi. İmamoğlu “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla seçim startını verdi.

AK PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı ise en çok merak ediliyor. AK Parti'nin İstanbul'da adayını Milletvekili Murat Kurum'un olacağı kulislerde konuşlurken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı açıklayacak.

İSTANBUL İÇİN ANKETLER NE DİYOR?

İstanbul için anket sonuçları dikkat çekiyor. Son olarak ORC Araştırma şirketi 25 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında toplam 5100 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

"İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin 2’li Yarışta Oy Verme Tercihleri"nin sorulduğu yarşta ise iki ittifakın da adayını yakın oy aldığı görüldü.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40.8 oy alırken Cumhur İttifakı'nın belirleyeceği adaya ise yüzde 40.2 oy verildiği görüldü. Eğilimler ölçülürken kararsızların yüksek olması ise dikkatlerden kaçmadı.