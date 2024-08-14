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AK Parti'ye 7 belediye kaptırdı! YRP'den partiden ayrılan isimlere tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;ye 7 belediye kaptırdı! YRP&#039;den partiden ayrılan isimlere tepki

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23. yaşını kutlayan AK Parti'ye bugün 2'si milletvekili 15 isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini taktığı isimlerin arasında Yeniden Refahlı belediye başkanları dikkat çekti. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına tepki gösterdi.

AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünde bugün transfer atağına geçti. 2'si milletvekili 13 belediye başkanı resmen AK Parti'ye katıldı. 15 ismin arasında Yerel Seçimlerde CHP'ye destek veren Yeniden Refah Partili belediye başkanları dikkat çekti. 7 belediye başkanını AK Partiye kaptıran YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç tepki gösterdi.

AK Parti'ye 7 belediye kaptırdı! YRP'den partiden ayrılan isimlere tepki geldi - 1. Resim

YRP KAN KAYBETTİ, 13 İSİM İSTİFA ETTİ

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yeniden Refah Partisinin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldığını söyleyen Kılıç, “Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.

AK Parti'ye 7 belediye kaptırdı! YRP'den partiden ayrılan isimlere tepki geldi - 2. Resim

"PARTİ LOGOSUYLA VERİLEN EMANETE SAHİP ÇIKILMALI"

Kılıç, “Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum” diye konuştu.

Suat Kılıç, “Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır” şeklinde konuştu.

AK Parti'ye 7 belediye kaptırdı! YRP'den partiden ayrılan isimlere tepki geldi - 3. Resim

Öte yandan YRP'den AK Parti'ye geçen isimler şu şekilde:

  1. (YRP) Adana/Feke Belediye Başkanı Cömert Özen
  2. (YRP) Erzurum/Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
  3. (YRP) Muş/Bulanık/Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya 
  4. (YRP) Muş/Merkez/Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
  5. (YRP) Ordu/Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
  6. (YRP) Samsun/Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan
  7. (YRP) Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu 
Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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