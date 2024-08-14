AK Parti'ye 7 belediye kaptırdı! YRP'den partiden ayrılan isimlere tepki

23. yaşını kutlayan AK Parti'ye bugün 2'si milletvekili 15 isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini taktığı isimlerin arasında Yeniden Refahlı belediye başkanları dikkat çekti. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına tepki gösterdi.

AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünde bugün transfer atağına geçti. 2'si milletvekili 13 belediye başkanı resmen AK Parti'ye katıldı. 15 ismin arasında Yerel Seçimlerde CHP'ye destek veren Yeniden Refah Partili belediye başkanları dikkat çekti. 7 belediye başkanını AK Partiye kaptıran YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç tepki gösterdi.

YRP KAN KAYBETTİ, 13 İSİM İSTİFA ETTİ

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yeniden Refah Partisinin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldığını söyleyen Kılıç, “Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.

"PARTİ LOGOSUYLA VERİLEN EMANETE SAHİP ÇIKILMALI"

Kılıç, “Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum” diye konuştu.

Suat Kılıç, “Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan YRP'den AK Parti'ye geçen isimler şu şekilde: