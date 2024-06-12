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Haberler > Politika > Akşener, İyi Parti ile bağlarını tamamen kopardı: 'Fotoğraflarımı parti binalarından indirin'

Akşener, İyi Parti ile bağlarını tamamen kopardı: 'Fotoğraflarımı parti binalarından indirin'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akşener, İyi Parti ile bağlarını tamamen kopardı: &#039;Fotoğraflarımı parti binalarından indirin&#039;

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye yazı göndererek, fotoğraflarının parti binalarından kaldırılmasını istedi.

Yerel seçimler sonrası tekrar aday olmayan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiyle iplerini tamamen kopardı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre, İyi Parti’nin kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, “Cumhurbaşkanını ziyaretinden ötürü Akşener’in fotoğraflarını parti binalarından indirelim” önerisinde bulundu. Bunun üzerine Akşener, bugün İYİ Parti’ye yazı göndererek, “Fotoğraflarımı indirin” dedi.

Akşener'in partiye gönderdiği yazıda kendisinden 'Kurucu Genel Başkan' olarak bahsetmesi dikkat çekti. 

Akşener, yazıda şu ifadeleri kullandı:

"12 Haziran 2024 tarihinde yapıla kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz 'beyefendi'nin; 'Kurucu Genel Başkan' olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından inidirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

İşte o belge:

Akşener, İyi Parti ile bağlarını tamamen kopardı: 'Fotoğraflarımı parti binalarından indirin' - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

'Akşener'in fotoğrafının indirilmesi' tartışmasında son açıklama İyi Parti Medya Tanıtım Başkanı Selcan Hamşıoğlu'ndan gelmişti. Genel Merkez binasından Akşener fotoğraflarının indirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Hamşıoğlu, "Hayır, hiç inmedi, Atatürk ile Genel Başkanımızın fotoğraflarının yanına Meral Akşener’in fotoğraflarını da astık" demişti.

Meral Akşener sildi, İYİ Parti onun fotoğrafını astı

İyi Parti TBMM Grubu’nda, Genel Başkanın makam odasının girişinin hemen yanındaki duvarda daha önce sadece Meral Akşener’in büyük boy çerçeveli fotoğrafı yer alıyordu, şimdi o duvara hem Dervişoğlu’nun hem de Akşener’in büyük boy çerçeveli fotoğrafı asılmıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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