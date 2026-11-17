DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'ye döneceği iddialarını değerlendirdi. “Bizim ayrılma sebeplerimiz maalesef olduğu gibi yerinde duruyor” diye vurgulayan Babacan "Siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız. Hiç kimseyle 'görüşmeyiz' demeyiz” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de parlamento muhabirlerinin gündeme dair sorularını cevapladı.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kapsamının daraltılması gerektiğini belirten Babacan, kürsüde ifade edilen fikir ve siyasi görüşlerin korunması gerektiğini, mali suçlar ve toplumda infial oluşturan ahlaki meselelerin bu kapsamın dışında tutulması gerektiğini söyledi.

Ali Babacan, AK Parti iddialarını değerlendirdi: Siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız

AK PARTİ’YE DÖNECEK Mİ?

Ali Babacan, AK Parti'ye döneceği iddialarını değerlendirdi. İsimler üzerinden bir dönüş tartışması yürütmenin doğru olmadığını kaydeden Babacan, meselenin AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu ifade etti.

Ali Babacan, AK Parti iddialarını değerlendirdi: Siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız

“AYRILMA SEBEPLERİMİZ YERİNDE”

DEVA Partisi lideri Babacan, "Siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız. Hiç kimseyle 'görüşmeyiz' demeyiz. Siyasette diyalog esastır ama daha da önemlisi ilkeler ve değerlerdir. Bizim ayrılma sebeplerimiz maalesef olduğu gibi yerinde duruyor. Daha da problemler büyümüş durumda" dedi.

“BİR İTTİFAK PERSPEKTİFİMİZ VAR”

Seçim ittifaklarına ilişkin de Babacan, "Şu anda Meclis'teki grubumuzla beraber Saadet Partisi ile oldukça yakın çalışıyoruz. Seçime dönük bir ittifak perspektifimiz var. Ancak bu ittifakın daha geniş, daha çok sayıda partinin katılımıyla oluşmasında fayda görüyoruz. Temiz siyasette buluştuğumuz her partiyle yürürüz” diye konuştu.

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