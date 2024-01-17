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    'Bağımsız aday olacağım' deyip CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçime adım adım yaklaşılırken, partilerde aday hareketliliği sürüyor. 5 ay önce CHP'den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam edeceğini duyuran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Atay, bağımsızlık fikrinden vazgeçip İYİ Parti'ye katılırken, rozetini ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

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    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aydın'ın merkez belediyesi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP’den geçtiğimiz eylül ayında istifa etmiş, bağımsız yola devam edeceğini duyurmuştu. Ancak Atay dikkat çeken bir kararla yerel seçime sayılı günler kala İYİ Parti'ye katıldı.

    ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

    Atay'ın partiye katılımı İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde duyuruldu. Rozeti de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

    'Bağımsız aday olacağım' deyip CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!

    CHP'de uzun yıllardır görev alan, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra önceki yerel seçimlerde Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile 'yolsuzluk' tartışmaları sonrası partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

    İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

    Bağımsız Belediye Başkanı olarak görevine devam eden Atay, İYİ Parti'ye katılarak İYİ Parti'den Efeler Belediye Başkan adayı oldu.

    Meral Akşener tarafından rozetinin takılmasının ardından kürsüde konuşma yapan Mehmet Fatih Atay, "5 yıllık görev süresince çok önemli işlere ve mucizelere imza attık. Arkadaşlarımla birlikte 752 öğrencinin eğitim gördüğü kreşi hayata geçirdik. Binlerce çocuğa her gün beslenme çantası veriyoruz. Binlerce çocuğa her gün bir litre süt veriyoruz. İnanın Türkiye'de isim hakkı bizde olan 15 kitap kafe açtık. Bizim kötülükle hiç bir işimiz olmaz. Bizim İYİ'likle işimiz olacaktır. Hepinizle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Chpİyi Parti
    Haberler > Politika > 'Bağımsız aday olacağım' deyip CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!
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