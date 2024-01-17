'Bağımsız aday olacağım' deyip CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!

17 Ocak 2024 20:32 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 21:01

Aydın'ın merkez belediyesi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP’den geçtiğimiz eylül ayında istifa etmiş, bağımsız yola devam edeceğini duyurmuştu. Ancak Atay dikkat çeken bir kararla yerel seçime sayılı günler kala İYİ Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Atay'ın partiye katılımı İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde duyuruldu. Rozeti de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

CHP'de uzun yıllardır görev alan, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra önceki yerel seçimlerde Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile 'yolsuzluk' tartışmaları sonrası partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Bağımsız Belediye Başkanı olarak görevine devam eden Atay, İYİ Parti'ye katılarak İYİ Parti'den Efeler Belediye Başkan adayı oldu.

Meral Akşener tarafından rozetinin takılmasının ardından kürsüde konuşma yapan Mehmet Fatih Atay, "5 yıllık görev süresince çok önemli işlere ve mucizelere imza attık. Arkadaşlarımla birlikte 752 öğrencinin eğitim gördüğü kreşi hayata geçirdik. Binlerce çocuğa her gün beslenme çantası veriyoruz. Binlerce çocuğa her gün bir litre süt veriyoruz. İnanın Türkiye'de isim hakkı bizde olan 15 kitap kafe açtık. Bizim kötülükle hiç bir işimiz olmaz. Bizim İYİ'likle işimiz olacaktır. Hepinizle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.