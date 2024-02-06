Bahçeli: Yapamaz diyenlerin hanesine mahcubiyet düştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Felaketin izlerinin kısa sürede silindiğini söyleyen Bahçeli, "Yapamazlar diyenlerin hanesine mahcubiyet düştü" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Felaketin izlerinin kısa sürede silindiğini söyleyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin bu dönemi aştığını ifade etti.

Deprem dönemindeki eleştirilere de değinen Bahçeli, bölgede yapılanları işaret ederek, "Yapamazlar diyenlerin hanesine mahcubiyet düştü. Kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular. Fitne ve dedikoduları birer birer boşa çıkarıldı" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bir yıl içinde felaketin izleri hızla silinmiştir. Yaralarımız el birliği ile sarılmıştır. Konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Deprem bölgesine 20 milyon koli gıdası dağıtılmıştır. Bilindiği üzere deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelmek üzere 35 bin arama kurtarma personeli çalışmıştır. Ayrıca 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, madencilerimiz ve gönüllü insanlarımızdan oluşan dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

Karamsar tablo çizenler hayal kırıklığına uğradı. Güç birliği ile kuşatmayı yardık. Enkaz üzerinden siyasi istismarlara milletimiz hiç kulak vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye bu dönemi aştı. Yapamazlar diyenlerin hanesine mahcubiyet düştü. Kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular. Fitne ve dedikoduları birer birer boşa çıkarıldı.

'KISA SÜREDE MUAZZAM İŞLER YAPILDI'

Hiçbir felakete teslim olmayız. Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı. Enkaz hemen hemen tamamen kaldırıldı. 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir edilecek bir konudur. Elbette gücümüz birlik ve kardeşliğimizdir. Bugüne kadar acizliğe düşürülmemiş, dağınıklığa prim verilmemiştir. Yorgunluk ve bıkkınlık ibaresi hiç görüşmemiştir. Bizim meselemiz herkesin adil, huzur güvenli bir hayatla birlikte ekonomik refahlığa ulaşması meselesidir.

Cumhur İttifakı'nın meselesi vatandır. Bugün ülkemize hakim olan eser ve hizmet siyasetinin kesintiye uğramaması parlak geleceğimiz adına hepimize düşen başlıca sorumluluktur. İstikrarımızı güvenliğimizi asla riske atamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz.