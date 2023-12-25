25 Aralık 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YAPMASI GEREKENİ YAPIYORUM"

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmeleri devam ederken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit edildiği terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. Bu bildiriyi CHP ve DEM Parti imzalamadı.

Ortak bildiriyi, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, sırasıyla yerlerinden söz alarak okudu.

"BİRLİKTELİĞİ 4 SİYASİ PARTİ SAĞLAYABİLDİK"

CHP ve DEM Parti Grupları'nın bu bildiriyi imzalamamasına ilişkin eleştiride bulunan Bülbül, "Milletimizin üzüntüye düştüğü bu günlerde ortak bir tavır almamız gerekiyordu. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik" şeklinde konuştu.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ORTAK BİLDİRİ

Bildiride, aynı zamanda şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz"

"MİLLİ YAS İLAN EDİLMELİ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı. Mecliste genel görüşme yapılmasını istediklerini, ardından ortak bir tavır ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

"Ortak tavır konusunda 'evet' ama bunu ortaya koyduktan sonra yarın seçim meydanlarında videolarla, başka propaganda araçlarıyla şehitlerimizin üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey, önümüzdeki hafta Meclisi genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli. TRT'ye bakalım, müzik çalıyor devletin kanalında. Suudi Kralı ölüyor, milli yas ilan ediyoruz, 12 vatan evladı öldü bugün... Bildiri konusunda önce herkes samimi olmalı, bu konuyu ortak dert edinmeli. Yarın, bir ay sonra seçim meydanlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin liderleriyle, sahte videolarla seçim propagandası malzemesi yapılırsa işte bu olmuyor. O yüzden biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız."











