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Politika

Bakan Gürlek'ten sağanak sonrası açıklama: Soruşturmalar başladı, varsa ihmaller tespit edilecek

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Bakan Gürlek'ten sağanak sonrası açıklama: Soruşturmalar başladı, varsa ihmaller tespit edilecek
Başlık ResmiBakan Gürlekten sağanak sonrası açıklama: Soruşturmalar başladı, varsa ihmaller tespit edilecek

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul'daki sağanağa ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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İstanbul’da iki gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak sonrası ekiplerin sahadaki çalışmaları hız kesmeden sürerken, İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti.

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"İHMALLER VARSA ORTAYA ÇIKARILACAK"

Sağanak sonrası gelen acı haberler yürekleri yakarken, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten bir açıklama geldi. Söz konusu olaylara ilişkin soruşturmaların başlatıldığını belirten Gürlek "Varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ise şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un yanı sıra 5 ilde daha eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Çiftçi, alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da ise 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiğini bildirmişti.

Söz konusu 5 ilde 15 Ekim Perşembe günü için tatil kararı uygulanırken İstanbul'da tatil 16 Ekim Cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

Bakan Gürlek'ten sağanak sonrası açıklama: Soruşturmalar başladı, varsa ihmaller tespit edilecek
Başlık ResmiBakan Gürlek'ten sağanak sonrası açıklama: Soruşturmalar başladı, varsa ihmaller tespit edilecek

2 BİN 727 KİŞİ KURTARILDI

Afet müdahale çalışmalarına ilişkin güncel verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, uyarı verilen illerde toplam 9 bin 588 ihbar alındığını, bunların 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini bildirmişti.

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ve doğrulanan 6 bin 728 vakanın büyük bölümüne ekipler tarafından müdahale edildiğini belirten Çiftçi, kent genelinde sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşın tahliye edildiğini açıklamıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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