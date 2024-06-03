Balışeyh Belediyesi'nin kıyımı... Engelli işçiyi inşaatta bile çalıştırmışlar!

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kırıkkale'nin Balışeyh Belediyesi'nde işçi kıyımı yaşandı. Belediyenin, işten caydırmak için işçileri ağır işlerde çalıştırarak mobbing yaptığı iddia edildi. 11 kişinin işine 22. maddeden son verilirken işçilerden yüzde 42 engelli raporu olan Ercan Coşar yaşadıklarını "'Oturarak iş yapar' diye raporum mevcut. Buna rağmen beni parke döşemede, temizlikte, odun kesmede, inşaatta, çatı yapmada çalıştırdılar" ifadeleriyle anlattı.

Yerel seçimlerde AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Balışeyh Belediyesi, mobbing uyguladığı 11 kişinin işine son verdi.

"22. madde iş çıkışı" koduyla işten çıkarılan işçiler, üye oldukları Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi'ne müracaat etti. İşten çıkarılan işçiler, haklarını aramak için hukuk mücadelesini başlatacaklarını söyledi.

BALIŞEYH BELEDİYESİ'NİN İŞÇİ KIYIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müfettiş talebinde bulunduklarını belirten Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Fatih Doğan, "Belediyeden 11 kişi işten çıkarıldı. Dava sürecimiz devam ediyor. Engelli bir arkadaşımızı da yapamayacağı işlerde çalıştırdı. İşçimizde yılmadan çalıştı. İşçilerimiz 22. maddeden çıkarılıyor. Diğer sebepler" dedi.

İşten çıkartılan işçilerden Ercan Coşar ise, "Ben engelliyim, yüzde 42 raporum var. 'Oturarak iş yapar' diye raporum mevcut. Buna rağmen beni parke döşemede, temizlikte, odun kesmede, inşaatta, çatı yapmada çalıştırdılar. 'En sonunda da sen AK Parti'ye oy verdin, sendikadan da çıkmıyorsun' diye işten çıkarttılar" diye konuştu.

İŞTEN CAYDIRMAK İÇİN YAPMADIKLARI KALMAMIŞ

Balışeyh Belediyesi itfaiyesinde görev yaptığını anlatan Turgay Gülertaş ise "Belediye Başkanı Hilmi Şen, geldikten sonra beni itfaiyeden aldı. Boynumda 4 tane platin var. İşten caydırmak için beni ağır işlerde çalıştırdı. Başka partiye oy verdim diye işten çıkartıldım" şeklinde konuştu.

'OY VERDİK EKMEĞİMİZDEN ETTİ"

Cemal Gürsoy da, "Bize ekmek veren kişiye oy verdik diye bizi ekmeğimizden etti. Sanki vatana ihanet ettik, sanki suç işledik, sanki hainlik yaptık. Bizi 22'den çıkışımızı verdi. Bizleri mağdur etti. Biz hiçbir suç işlemedik, Allah büyük" ifadesini kullandı.