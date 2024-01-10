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    Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi

    Kaynak: Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi / Düzenleyen:

    Yazarımız Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

    Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi
    Politika Haberleri  / Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi

    Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Türkiye’de provokasyon tutmaz!" başlıklı yazısında yerel seçimlere yönelik kulis haberleri verdi.

    Cem Küçük, "Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi" başlıklı bölümde, AK Parti'de siyasete başlayan, milletvekilliği yapan ve 2014 yılında da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'den aday olacağını şu ifadelerle duyurdu:

    "Enver Yılmaz AK Parti’de siyasete başlayan isimlerdendi. Milletvekilliği yaptı. 2014’te Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ordu’yu Ordu yapan isimlerdendir. 2016-17’de gördüğüm Ordu’yu tanıyamamıştım. Avrupa kentlerinden biri gibi oldu. 

    Önemli hizmetler yaptı. Zaten bunu millet de kabul ediyor. AK Parti içinde anlaşmazlık yaşayan Enver Bey zamanla partiden koptu. Kendisinin İyi Parti’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını öğrendim. 

    Dün kendisi bana mesaj attı. İddiayı doğruladı. İyi Parti’den aday olacak. Keşke ötekileştirilmeyip AK Parti’de kalsaydı. Yolu açık olsun... Bu kesin bilgiydi."

    Cem Küçük'ün yazısında, yerel seçim iddiasını da şu ifadelerle duyurdu:

    "İddia ise AK Parti Antalya Büyükşehir'le alakalı. Orası için güçlü isim Hakan Tütüncü. Ancak bir duyumum var. AK Parti’nin Antalya Büyükşehir adaylığı için Mehmet Nuri Ersoy’u düşündüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da Menderes Türel’i kaydırmayı planladıklarını duydum. Elbette bu bir iddia." 

    Yazının tamamını okumak için tıklayın

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi
    Haberler > Politika > Biri kesin diğeri iddia iki yerel seçim haberi
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