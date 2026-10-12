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Politika

Cemil Tugay'dan, Özgür Özel'in 'Sütü bozuk' sözüne tepki

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Cemil Tugay'dan, Özgür Özel'in 'Sütü bozuk' sözüne tepki
Başlık ResmiCemil Tugay'dan, Özgür Özel'in 'Sütü bozuk' sözüne tepki

AK Parti'ye geçiş yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in 'Sütü bozuk' açıklamasına cevap verdi. Tugay, "Kem söz sahibine aittir" ifadelerini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından bugün Tarihi Şato Binasında üst düzey bir zirve gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen zirveye AK Parti ve yerel yönetim kademelerinden geniş bir katılım sağlandı. Zirvede; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Bilici ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen yer aldı.

Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı
Başlık ResmiTugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı

"KEM GÖZ SAHİBİNE AİTTİR"

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinden ayrılışı sonrası kullandığı "sütü bozuk" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Tugay, polemiğe girmekten kaçınarak şu değerlendirmede bulundu: "Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kem söz sahibine aittir."

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Zirvede İzmir kent gündemi ve yerel yönetim hizmetlerinin yeni dönemdeki yol haritasının ele alındığı öğrenildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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