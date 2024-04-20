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Haberler > Politika > CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

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CHP lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı öncesinde, parti yöneticileri, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti yöneticileri, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

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31 MART MESAJI

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin oylarıyla seçilen ve milletimize hizmet edecek olan belediye başkanlarımız, 81 ilimizde emanetinize sahip çıkan il başkanlarımız ve partinizi birlikte yönettiğimiz yöneticilerimizle huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi, ilkelerinizden sapmadan, gösterdiğiniz rotadan milim şaşmadan birinci parti yaptık. Şimdi iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapmak ve diğer büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ve hak ettiği yere çıkarmak için daha çok çalışacağız.

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Sayın Genel Başkanım, ülkemizi ve yurttaşlarımızı içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunluklardan kurtarabilmek, tüm yurttaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşayabilmesini temin edebilmek, Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek ve kurduğunuz Cumhuriyetimizi, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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İSMET İNÖNÜ'YE ZİYARET

Özel ve beraberindeki heyet, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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