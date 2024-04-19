Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP'den "yerel temizlik" genelgesi! Seçimde aleyhe çalışan üyeler ihraç edilecek

CHP'den "yerel temizlik" genelgesi! Seçimde aleyhe çalışan üyeler ihraç edilecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
CHP&#039;den &quot;yerel temizlik&quot; genelgesi! Seçimde aleyhe çalışan üyeler ihraç edilecek

Politika Haberleri

İlgili Haberler

31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan birinci sırada çıkan CHP'de "temizlik" başladı. Seçim sırasında parti aleyhine çalışan üyelerin ihraç edilmesi için tüm teşkilatlara genelge gönderildi.

Türkiye 31 Martta bir kez daha sandık başına gitti. Uzun yıllar sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP'de seçim öncesi parti aleyhine çalışanlara yönelik 'temizlik' çalışması başladı. CHP'den il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile parti aleyhine çalışanların ihraç edileceği belirtildi.

CHP'DEN SEÇİM SONRASI İHRAÇ GENELGESİ

Yerel seçimin ardından değerlendirme toplantılarına devam eden CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi.

Söz konusu genelgede, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının parti örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtilerek, "Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ALEYHE ÇALIŞAN İHRAÇ EDİLECEK

Genelgede, CHP Tüzüğünün 68/1-e maddesi olan "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinde kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğinin düzenlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır. Yerel seçimlerde partimiz aleyhine, başka parti veya aday lehine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevkinin yapılması için bu kişilerin isim ve partideki görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Genel Merkez Yazı İşlerine bildirilmesi gerekmektedir.

Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Politika
Instagram dürtme özelliği "dürtme" butonuna tıklayarak kullanılabilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'deki para sayma skandalında şüpheli sayısı artıyor: Bağış yaptım makbuzu almadım - PolitikaCHP'deki para sayma skandalında yeni gelişmeHakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü - PolitikaHakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştüTürkiye'den İsrail-İran gerilimi hakkında ilk açıklama - PolitikaTürkiye'den İsrail-İran gerilimi hakkında ilk açıklama31 Mart sonrası CHP'de Yerel Yönetimler Çalıştayı - Politika31 Mart sonrası CHP'de Yerel Yönetimler ÇalıştayıAK Parti, yerel seçimi detaylı şekilde analiz ediyor! Adaylık süreçleri doğru yönetilemedi - PolitikaAdaylık süreçleri doğru yönetilemediÖzel'den yerel seçim mesajı: "Başarı kapısı bize kapalıydı" - Politika"Gençler bavullarını zihinlerde topladı"
Sonraki Haber Yükleniyor...