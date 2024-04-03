CHP 'tepki oyları'nı kabul etti: 'Oyların hepsinin CHP'ye verilmediğini biliyoruz'

31 Mart yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde ilk defa birinci parti konumuna yükselen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel sonuçları kurmayları ile değerlendirdi. Partililer, 'Türkiye İttifakı' söylemiyle kullandıkları birleştirici dilin seçmeni CHP’de topladığını söyledi, kurmaylar ise "Verilen oyların tamamının CHP’ye verilmediğini, tepki oylarının etkisi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kaydetti.

61 milyon 430 bin 934 seçmenin bulunduğu Türkiye'de, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri için yalnızca 48 milyon 256 bin 541'i sandığa giderek oyunu kullandı.

Kritik seçimlere, ittifaksız giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1977 seçimlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde ilk defa birinci parti konumuna yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL KURMAYLARIYLA DEĞERLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerden sonra Ankara’daki kurmaylarla bir araya geldi. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda partililer, “Bu seçimde ‘Kürt seçmen sadece bir partiye oy verir, milliyetçi seçmen sadece belli bir partiye oy verir’ algısını da değiştirdik. CHP’ye oy verilebildiğini gösterdik” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; seçmenin iktidarı uyardığını söyleyen kurmaylar, “Yerelde iktidar el değiştirdi. Doğru kadrolar ve adaylarla işi yönettik. İnsanların ülkedeki hukuksuzluklara isyanı da bir diğer etki ama özellikle büyükşehirlerde bile insanlar artık geçim derdini düşünüyor, bir çıkış arıyor. Bunun etkisi de sandığa yansıdı” dedi.

'TEPKİ OYLARINI BİLİYORUZ'

'Türkiye İttifakı' söylemiyle kullandıkları birleştirici dilin seçmeni CHP’de topladığını söyleyen partililer, "İyi Parti daha saldırgan bir dil kullandı ama insanlar zaten AKP ve MHP’nin kullandığı bu dilden sıkılmıştı" değerlendirmesini yaptı.

1989 yerel seçimlerini anımsatan kurmaylar, “Verilen oyların tamamının CHP’ye verilmediğini, tepki oylarının etkisi olduğunu biliyoruz. Başkanlarımızın çok iyi çalışmasını sağlayarak verilen oyların hakkını vermek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

MYK BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özel başkanlığında bugün saat 13.00’te toplanacak.