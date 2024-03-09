CHP ve DEM Parti’den Ankara’da da aynı taktik! Meclis çoğunluğunu hedefliyorlar

CHP, İstanbul’dan sonra Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Balâ ilçelerinde DEM ile ittifak kararı aldı. Başkan adayı çıkarmayan DEM Parti, bunun karşılığında CHP meclis üyesi listesine isim yazdıracak.

HABER MERKEZİ ANKARA - “Kent uzlaşısı” adıyla İstanbul’un ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde bazı noktalarda iş birliğine giden DEM Parti ile CHP, Ankara’da da ittifak yapıyor. Yenimahalle, Polatlı ve Balâ ilçelerinde aday çıkarmayan DEM Parti bu ilçelerde kendi belediye meclis üyelerine oy istiyor.

MİLLİYETÇİLER KÜSEBİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu sağlamak için DEM Partili yaklaşık 30 ismi kendi listelerinden aday gösteren CHP yönetimimin, Ankara’da da aynı yöntemi izlediği belirtiliyor. Kulislerde bu adımın söz konusu ilçelerde CHP adaylarına avantaj sağlasa da büyükşehir seçimlerinde milliyetçi kimliğiyle bilinen Mansur Yavaş’a oy kaybettirebileceği konuşuluyor. CHP, Polatlı, Gölbaşı, Mamak gibi milliyetçi oyların ağırlıkta olduğu ilçelerde ise milliyetçi kimlikleriyle bilinen isimleri aday göstermişti.

DEM’DEN YENİ İTİRAF

Öte yandan CHP yönetimi, DEM Parti ile bir ittifak yapmadıklarını iddia etse de itiraflar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ittifaklarının gizli olmadığını söyleyerek “Biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan yok. CHP için varsa onu bilemem” dedi.