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İYİ Partili Oktay Vural: CHP-DEM Parti ilişkisi Türkiye'ye bedel ödetir

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT Haber
- Güncelleme:
Oktay Vural, Haber

Politika Haberleri  / TGRT Haber

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, DEM Parti ile CHP arasındaki kent uzlaşısını sert bir dille eleştirdi. TGRT Haber'de konuşan Vural, "CHP-DEM Parti ilişkisi Türkiye'ye bedel ödetir" dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı, siyasi isimler 31 Mart'a dair dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. TGRT Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP ve DEM Partisi arasındaki kent uzlaşısını sert bir dille eleştirdi.

Vural, CHP ile DEM Partisi arasındaki 'uzlaşı' lafının tamamen uydurma olduğunu söyledi ve partilerin kapalı kapılar ardında iş yapmaması gerektiğini vurguladı.

"KENT UZLAŞISI BİR KAMUFLAJ"

CHP ve DEM Partisi arasındaki iş birliğinin gizli bir şekilde yapılmaması gerektiğini söyleyen İYİ Partili Vural, şunları söyledi:

"CHP-DEM arasındaki kent uzlaşısı bir kamuflaj. Çözüm süreci dahil olmak üzere ödenen bedeller var ve bu millet hafızlarında bunu tutuyor. Bunları açık bir şekilde açıklayacaksınız. Partiler kapalı kapılar ardında iş yapmaz.

Aralarında gelecekle ilgili siyasal mutabakat var. CHP ile DEM Parti arasında ilişki gayet açık ve net. Yapabilirler ama millet kime oy verdiğini bilsin. Belediye başkanları mal varlıklarını açıklıyor. Siz de uzlaşıda nelerde anlaştınız bunları anlatın."

"BU ANLAŞMA TÜRKİYE'YE BEDEL ÖDETİR"

PKK'ya 'terör örgütü' demeyen bir partinin kent yönetiminde etkili olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Vural, "Türkiye'nin geleceği ile ilgili aralarında siyasi bir mutabakat var. Bir parti ile iş birliği yapıyorsanız onun görüşlerini benimsiyorsunuz demektir. PKK'ya 'terör örgütü' demeyen bir partinin kent yönetiminde etkili olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Bütün bunlar yapılırken bir de 'Türkiye ittifakı' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Vural, "'İttifakın lideri Atatürk' diyorlar. Atatürk'ü benimsemeyen bir partinin kamuflajı Atatürk olmamalıdır. Siyasal anlamda bunu sorgularım. CHP-DEM Parti ilişkisi Türkiye'ye bedel ödetir" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: TGRT Haber
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