CHP'deki DEM restleşmesinde son açıklama Köksal'dan geldi: Hem sözlerinin arkasında hem Özel'e yeşil ışık yaktı

CHP Afyonkarahisar adayı Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri sonrası İmamoğlu-Özel-Köksal üçgenindeki restleşmede son açıklama Köksal'dan geldi. Söylemlerinin arkasında durduğunu belirten Köksal, "Afyonkarahisar İttifakı'nda DEM ve HÜDAPAR'a yer yok" dedi. CHP lideri Özel'e yeşil ışık yakan Köksal, "'Genel Başkanla karşı karşıya geldi, yan yattı, çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz" diye konuştu.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri CHP içerisinde bir başka krize ve restleşmelere neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklamalar art arda geldi.

'AFYON İTTİFAKI'NDA DEM VE HÜDAPAR'A YER YOK'

Son açıklama ise Burcu Köksal'dan geldi. Bir basın açıklaması düzenleyen Köksal, "Söylemim nettir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar İttifakı'nda DEM ve HÜDAPAR'a yer yoktur. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese açık olacaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'E YEŞİL IŞIK

Belediyeler hiçbir ayrım gözetmeden tüm halka hizmet götürmekle yükümlüdür. Bu konuda bir ayrımcılık hem insani değildir hem de parti kültürümüze aykırıdır. Genel Başkanımın da söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisarımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz.

'Genel Başkanla karşı karşıya geldi, yan yattı, çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz. Ben bu partinin bir evladıyım."

NE OLMUŞTU?

"Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın "Belediye başkanı olarak seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini 'sürçülisan' olarak düzeltmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da isim vermeden Köksal'ı işaret ederek, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri içeri almam. Şu partililer hariç, şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok! Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun çıkışının ardından CHP lideri Özel de bir kez daha Köksal'a resti çekmişti. Özel, Köksal'a "CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" diye cevap vermişti. Özel, tüm adayların taahhütname imzalayacaklarını söylemişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de İmamoğlu-Özel-Köksal üçgenindeki restleşmede yeni detayları yazmıştı. Buna göre, İmamoğlu, Özel'i arayarak, "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği iddia edilmişti.

CHP lideri Özel, bir açıklama daha yaparak, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin siyasi tercihine bakmaksızın hizmet verirler" demişti.