CHP’de bildiri çatlağı büyüyor

27 Aralık 2023 05:50 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 05:55

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, eski CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın ardından eski Milletvekili Mehmet Sevigen de tepki gösterdi. Sevigen “Özgür Özel, bildiriyi imzala ondan sonra ne hesap soracaksan sor. Hükûmet yas tutmuyorsa, sen Genel Merkezin ve bütün il ve ilçe binalarındaki bayrakları yarıya indir. Bir siyasetçi için en ağır hakaret, kendi ilinde yuhalanmasıdır. Allah akıl fikir versin” dedi. Son olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karardan en büyük rahatsızlığı duyan isimler olduğu öne sürüldü. Öte yandan birçok milletvekilinin, bildiriye imza atılmaması kararının sadece Genel Başkan Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın inisiyatifiyle alındığını belirterek rahatsızlıklarını dile getirdiği, parti yönetimine bundan sonra şehit cenazelerine nasıl gideceklerini sordukları ifade ediliyor. CHP içerisindeki tepkilerin önümüzdeki günlerde daha da büyüyebileceği konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL: NEDEN ORADAYIZ?

TBMM’de imzalanan terör bildirisine destek vermeyen CHP lideri Özgür Özel “Cevap verilmesi gereken sorular vardır: Bu operasyon amacına ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Ulaştıysa da neden oradayız? Optik kameralar yetersizse bu teknik olarak neden giderilmemektedir? CHP olarak yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz’’ dedi.