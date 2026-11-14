Politika

CHP'de dönüş kapısı aralandı: İstifa edenlerin yüzde 60'ı Yeni Parti'ye katılmadı

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CHP'de dönüş kapısı aralandı: İstifa edenlerin yüzde 60'ı Yeni Parti'ye katılmadı
Başlık ResmiCHP'de dönüş kapısı aralandı: İstifa edenlerin yüzde 60'ı Yeni Parti'ye katılmadı

CHP'de Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurmasının ardından yaşanan üye kayıpları MYK toplantısında masaya yatırıldı. Parti üye sayısının 1 milyon 50 bine gerilediği, istifaların yüzde 46'ya ulaştığı belirtilirken, CHP yönetiminin geri dönmek isteyenlere yönelik izleyeceği yol haritası da netleşti. Kurmaylar, bazı isimlere kapıyı kapatırken bir kesime ise yeşil ışık yaktı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında çarşamba günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, partinin üye sayısındaki son durum ve partiden ayrılanların geri dönüş ihtimali ele alındı.

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel’in CHP’yi bölerek Yeni Parti’yi kurmasının ardından yaşanan üye kayıplarını değerlendiren kurmaylar, partinin mevcut üye sayısının 1 milyon 50 bine gerilediğini belirtti. En az üye kaybının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, en fazla kaybın ise Karadeniz’de yaşandığını ifade eden kurmaylar, istifaların ülke genelindeki ortalamasının yüzde 46 olduğunu kaydetti. Partiden ayrılanların yüzde 70’inin son iki yıl içerisinde CHP’ye katılan isimlerden oluştuğu belirtildi. Mutlak butlan kararının ardından ise 50 bin kişinin yeniden CHP’ye üye olduğu öğrenildi.

CHP'de dönüş kapısı aralandı: İstifa edenlerin yüzde 60'ı Yeni Parti'ye katılmadı
Başlık ResmiCHP'de dönüş kapısı aralandı: İstifa edenlerin yüzde 60'ı Yeni Parti'ye katılmadı

Partiden ayrılanların yüzde 60’ının Yeni Parti’ye de üye olmadığını belirten kurmaylar, CHP’ye yeniden dönmek isteyenleri iki ayrı kategoride değerlendireceklerini ifade etti. Kurmaylar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Koltuk arayanlara, partiyi bölenlere, şaibeli isimlere mesafeliyiz. Bu isimlerin geri dönüşünü istemiyoruz. Geri dönüşün kişisel hesaplar üzerinden değil, partiye aidiyet duygusuyla gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bir anlık öfkeyle ya da tepkiyle partiden ayrılan herkesi yeniden CHP çatısı altında kucaklamaya hazırız. Partiyle gönül ilişkisini sürdürmüş isimlerin yeniden aramıza katılmasını önemsiyoruz. Yaşanan ayrılık süreci kimseyi mutlu etmedi. Partimize dönmek isteyenlere kapımız açık.

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