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    • Haberler > Politika > CHP'den resmi açıklama geldi! İstanbul Güngören ve Esenyurt adayları değişti

    CHP'den resmi açıklama geldi! İstanbul Güngören ve Esenyurt adayları değişti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;den resmi açıklama geldi! İstanbul Güngören ve Esenyurt adayları değişti
    Haber, Teknoloji, Gönderi, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP İstanbul'da yarışacak iki adayının değiştiğini duyurdu. CHP'den yapılan açıklamaya göre Esenyurt’ta Ahmet Özer, Güngören’de Yüksel Yalçın aday gösterilecek.

    Yerel seçimlere günler kala CHP'de İstanbul'da aday belirsizliği sürüyor. Esenyurt, Sarıyer ve Avcılar başta olmak üzere CHP seçmeni genel merkeze protestolar ile tepkilerini sundu. Eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti ile ittifak nedeniyle Esenyurt'ta aday göstermeyeceği ve Ali Gökmen'in adaylıktan çekildiği iddiaları gündemdeydi. CHP'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

    CHP'DEN ESENYURT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

    CHP Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İstanbul’un Esenyurt ve Güngören ilçe adaylarının değişti. Esenyurt’ta Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer, Güngören’de ise Temel Akkoçlar'ın yerine Yüksel Yalçın aday olarak gösterilecek.

    GEREKÇE SAĞLIK SORUNU

    CHP aday değişimi için gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.”

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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