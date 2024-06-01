CHP'nin TBB adayı Ekrem İmamoğlu oldu

Özgür Özel'den CHP'li belediyelere talimat! Şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi

Özgür Özel'den CHP'li belediyelere talimat! Şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine sayılı günler kala CHP adaylarının İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu açıkladı. CHP lideri, söz konusu seçimlerde İmamoğlu-Yavaş çekişmesi olduğu yönündeki iddialara "Mansur Yavaş, hep birlikte bu kararı destekleriz diyecek bir olgunlukta davranan biridir. Çekişme falan yok. CHP çekişmeyi geride bıraktı" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), seçimleri 5 Haziran'da TBB Genel Merkezi'nde yapılacak. Seçime sayılı gün kala CHP'den aday açıklaması geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem adaylarını duyurdu hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında çekişme olduğu yönündeki iddialarına cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAY AÇIKLAMASI

Adaylarının İmamoğlu olduğunu söyleyen Özel, şu ifadeleri kaydetti:

Şaşkınlıkla takip ediyorum Türkiye Belediyeler Birliği CHP'de kriz olacak falan.. CHP büyük bir başarıyı 31 Mart'ta başardı.

Biz bütün partilerin temsil edilebileceği güçleri nispetinde en esnek dağılımı yapacağız elbette çoğunluk CHP'de olacak. Ama diğer partilerin de temsil edilmesini önemsiyoruz.

İMAMOĞLU-YAVAŞ GERİLİMİ

Herkesin gücü oranında, nüfus oranında bu ekonomik güçten yararlanacak.

TBB adayımız adayımız bu görevi Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş, hep birlikte bu kararı destekleriz diyecek bir olgunlukta davranan biridir.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. CHP çekişmeyi geride bıraktı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.

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CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ DEĞİL

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının aday çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz belli değil.

21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçiminde CHP'nin blok listesi 835 oyla seçilmiş, AK Parti ise 621 oy almıştı.