Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları hangi aşamada? Ali İhsan Yavuz canlı yayında açıkladı

17 Aralık 2023 15:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:40

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: A Haber

Yerel seçimlere 4 aydan az bir süre kala AK Parti'de seçim çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisinin büyük bir bölümünü AK Parti Genel Merkezi’nde geçirdiği belirtilirken, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan seçimlere dair önemli açıklamalar geldi.

A Haber'de 31 Mart 2024 seçimlerine dair partideki çalışmaları değerlendiren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız buradaysa, bugün teşkilattaysa ve böyle bir çalışma yapılıyorsa bu çok özel bir durum demektir ama mesele bugün başlamıyor. Çok önceden beri uzun bir sürece sarih çalışmalar var ve son özellikle 5-6 aydır bu çalışma temposu arttı" dedi.

"İSTANBUL'UN HER İLÇESİNİ KAPSAYAN 4-5 MEMNUNİYET ANKETİ VAR ELİMİZDE"

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Genel Merkez nezdinde sürece dönük gerçekten çok muhkem çalışmalar yaptık. Bu o çalışmaların en önemli halkalarından birisi. Bu noktaya gelmeden önce bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. İstanbul'un her ilçesini kapsayacak şekilde 4-5 tane memnuniyet anketi var AK Parti'nin elinde.

"ERDOĞAN, TEŞKİLAT MENSUPLARININ DÜŞÜNCESİNİ ALIYOR"

Temayül yoklaması yaptık, sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik.

Bu halka da o önemli halkalardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmek suretiyle teşkilat mensuplarının düşüncesini alıyor. Kim var orada? İstanbul'da oturan MKYK üyeleri var.

3 kademe ilçe başkanları. Kadın ve gençlik ve ana kademe başkanları. İl yönetim kurulu üyeleri ve belediye başkanlarından oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onlarla istişare edecek.

"18 MAYIS AKŞAMI START VERİLDİ"

İzmir için de aynı çalışma yapıldı, Ankara'da da yapıldı, Adana'da da yapıldı. Temayül yoklamasının üstüne olan işler bunlar fazladan. Anket çalışmasının üstüne olan şeyler. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten dünyanın bence en tepedeki lideri diyebileceğimiz bir halde bulunuyor ve ondan öğrendiğimiz çok şey var. Aslında biz teşkilatçılığımızla övünüyoruz bir anlamda Genel Merkez'de ama onun da temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki teşkilatçılık anlayışı var.

Cumhurbaşkanımız istişarelere çok önem veriyor. Her konuya ilişkin çok geniş istişarelerde bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u avucunun içi gibi bildiğini hepimiz biliyoruz. Aslında 18 Mayıs akşamı startı verdiğini biliyoruz. Hemen seçim bittiği anda başladığını bütün Türkiye biliyor.

"MHP İLE SIKI BİR ÇALIŞMA SÜRECİNDEYİZ, SONA YAKLAŞIYORUZ"

Hem büyükşehir hem de tüm ilçe belediye başkanlıkları için belediyesi bizden olanlara mevcut belediyeyi değerlendiren yani teşkilat mensupları devam etmesini istiyor mu istemiyor mu kararsız mı ve onun yanında başka isimler telaffuz ediyor mu onu anlamaya çalışıyoruz.

Belediyesi bizden olmayan yerler için isim önerileri var mı, alternatif isimler var mı, varsa kimlerden ibaret onları anlamaya çalışıyoruz. İsim havuzu söz konusu değil.

Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak. Anketler yolumuzu aydınlatmak için, kamuoyuna dönük değil.

Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamı bitecektir. MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz.

"PROJESİ OLAN BAŞKAN ARIYORUZ"

Çok konuşan değil çok iş yapan arıyoruz. Bir takım parti içi dengelere oynayan değil hizmet edecek, icraat üretecek, planı olacak, projesi olacak bir başkan arıyoruz açıkçası.

Tamamen bütün odağı İstanbul olan bir aday istiyoruz. Çok iş yapan, çok büyük projelerin altına imza atacak olan ve bütün odağının İstanbul olduğu bir aktör inşallah olacak."