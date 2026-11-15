Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı “Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“SAHADA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı’nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı: Tüm imkânlarımızla sahadayız

ÖMER ÇELİK: TEBRİK EDİYORUZ

Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi, 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ZULMÜN KARŞISINDAYIZ

Çelik’in dışında Dışişleri Bakanlığı’ndan da Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü için bir mesaj geldi. Yayınlanan mesajda, Türkiye'nin Filistin halkının maruz kaldığı haksızlık ve zulme karşı durmayı sürdüreceği aktarıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümü kutlanarak, "Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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