Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özel zirvesinin perde arkası: İki liderden sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in dün gerçekleşen ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. İade-i ziyarette Erdoğan kahve, Özel ise mor reyhan çayı içti. Cumhurbaşkanı zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum, Özel ise Paşabahçe'nin 'Payidar Gondol' isimli parçasını birbirlerine hediye etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs'ta AK Parti'yi ziyaret etmesinin ardından dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iade-i ziyarette bulundu.

18 yıl sonra gerçekleşen 12’nci kattaki zirve için yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve iki liderin karşılama sırasındaki rahat ve samimi tavırları dikkat çekti.

İKİ LİDERİN KIYAFET TERCİHİ

Görüşmede, Erdoğan’ın açık lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravat taktığı gözlemlenirken, Özel’in ise koyu lacivert takım elbise ve çizgili kravat taktığı görüldü. İki lider bundan önceki görüşmelerinde de mavi tonlarını tercih etmişti.

Özel, sol yakasına CHP rozeti takarken, Erdoğan Türk bayraklı rozet taktı.

Toplantıdan paylaşılan karede Özel ve Erdoğan’ın yan yana koyulmuş iki sandalyeye oturduğu, Özel’in arkasında CHP bayrağı, Erdoğan’ın arkasında ise Türk bayrağı yer aldığı görüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK DA ASILDI

CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.

İKİ LİDERİ HEDİYELERİ

İadeiziyarette Erdoğan kahve içerken, Özel mor reyhan çayı içti. Mor reyhan çayı Özel’in genel başkan olmasıyla birlikte menüye girdi.

Özgür Özel’e Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye ederken, Özel, Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti.

1.5 saat süren görüşmede Başkan Erdoğan ise Özgür Özel'e çifte kavrulmuş lokum hediye etti.

Başkan Erdoğan ve Özel'in görüşme esnasında sade Türk kahvesi içtiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade-i ziyaret için CHP ve Cumhurbaşkanlığı ekipleri hiçbir detayı atlamaksızın özenli ve yoğun bir çalışma yürüttü.

Edinilen bilgiye göre bu çerçevede kritik buluşmanın gerçekleşeceği 12. kattaki Özel’in makam odasının bitişiğinde, korumaları, doktoru ve diyetisyeni dahil kalabalık bir heyetle gelecek Erdoğan için, “olağanüstü bir durum, uluslararası bir acil iletişim ya da görüşme ihtiyacı doğması” gibi durumlarda Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmeyi yapabileceği ya da ekibini toplayacağı özel bir oda tahisis edildi.

PAYİDAR GONDOL'UN ANLAMI NE?

II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol'daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol'un, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği de belirtildi.