Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin çıkarlarına yönelik çok açık sabotaj var

3 Ocak 2024 06:07 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 06:12

Ankara’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçında yaşanan krizin “Türkiye’nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi” olduğunu söyledi. ‘İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor’ vurgusunda bulunan Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından, çok güçlü tarihî, dinî, beşerî, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves (kirli), bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye’ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Burada Türkiye’ye ve Türkiye’nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak, Allah’ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.