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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Orta Doğu'daki gerilime tepki: Dikkatlerin Gazze’ye yoğunlaşmasını diliyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz&#039;dan Orta Doğu&#039;daki gerilime tepki: Dikkatlerin Gazze’ye yoğunlaşmasını diliyoruz

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası yaptığı açıklamada dikkatlerin Gazze'ye yoğunlaşması gerektiğini söyledi. İki devletli kalıcı barışın sağlanması için ülke olarak çaba sarf etmeye devam edileceğini söyleyen Yılmaz, "Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail’e koşulsuz destek olanlar, bölgesel gerilimi artırıyor" dedi. 

İran'ın dün İsrail'e saldırması dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yılmaz, bölgedeki gerilimin bir an önce düşmesini söyleyerek Gazze'deki insanlık suçlarına dikkat çekti. 

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'KATLİAMLARA SESSİZ KALANLAR GERİLİMİ ARTIRIYOR'

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail’e koşulsuz destek olanlar, bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar.

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Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması, insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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