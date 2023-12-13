DEM Parti'den CHP’ye şartlı destek

13 Aralık 2023 04:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 04:27

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - Talebin Özel’den geldiği belirtilirken görüşmede 31 Mart Mahallî Seçimlerine dair muhtemel iş birliklerinin masaya yatırılması bekleniyor. DEM Parti sözcüleri, CHP ile bir iş birliği yapılacaksa, bunun kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açık bir şekilde yapılmasını istiyordu. Bu konuda, âdeta CHP’ye baskı yapan DEM Parti istediği almış oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la görüşecek olan Özel’in İstanbul’un yanı sıra Antalya, Adana ve Mersin’de de iş birliği yapılmasını önereceği belirtiliyor. Ayrıca, DEM Parti yönetiminin, CHP’ye verilecek destek karşılığında yapılacak anlaşmanın yazılı olarak kayıt altına alınmasını istediği de kaydediliyor.

İSTANBUL’A “İNCE” DESTEK

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüp destek açıklaması yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin önümüzdeki günlerde CHP lideri Özel’le de bir araya geleceği belirtiliyor. Özel’in görüşmede İnce’den, Memleket Partisi’nin desteğin sadece İstanbul ile sınırlı kalmamasını isteyeceği ifade ediliyor.

Bu arada mahallî seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP’de, ilk adayların yarın Özel başkanlığında toplanacak Parti Meclisinde açıklanması bekleniyor.