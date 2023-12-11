HEDEP baskıyı artırıyor, CHP seçim iş birliğinde sıkıştı

11 Aralık 2023 05:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 05:21

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - HEDEP, başta İstanbul olmak üzere seçim iş birliği yapılacaksa kamuoyuna açık bir şekilde yapılması şartını gündeme getirdi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan “Biz burardayız, bizimle birlikte başta İstanbul ve ilçeleri olmak üzere Türkiye’de bu yerel yönetimleri yönetmek isteyenler varsa kapımız açıktır, buyurur açık kamuoyu karşısında konuşuruz. Bundan sonraki politikamız budur” dedi. Ayrıca kulislerde HEDEP’in, CHP ile bir iş birliği durumunda, örneğin İstanbul’da Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Esenyurt’ta kendi adaylarının desteklenmesini, belediye meclis üyeliklerinde de HEDEP’lilere seçilecek yerden kontenjan ayrılmasını istediği belirtiliyor. HEDEP’in öne sürdüğü şartlar ve partiden yapılan ‘2019’da olduğu gibi batıda AK Parti’ye kaybettirmek veya CHP’ye kazandırmak gibi bir stratejileri’ olmayacağına yönelik açıklamalar tam anlamıyla CHP’yi zora sokmuş durumda. Kamuoyuna HEDEP’le yan yana görüntü verilmesinin, kendi ulusalcı tabanları başta olmak üzere milliyetçi seçmen kitlesinin tepkisini çekeceği değerlendirmesi yapılan CHP’de, özellikle Kürt seçmenlerin yoğunlukla bulunduğu İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin seçimlerinin kaybedilebileceği endişesi yaşanıyor.