DEM Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 3 isim

Yerel seçim yarışında gözler İstanbul'da. Dengeleri değiştirebileceği düşünülen DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi sonrası 3 isim öne çıkıyor. Karar için Selahattin Demirtaş ile de istişare edildiğini belirten bir DEM Partili yetkili, "En güçlü adayın çıkarılması kararlılığımız elbette sürüyor" dedi.

Yerel seçime sayılı günler kala gözler megakent İstanbul'da. Seçim yarışında sonucun en çok merak edildiği İstanbul'da dengeler halen netleşmiş değil.

CHP'nin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhur İttifakı'nın Murat Kurum'u, İyi Parti'nin Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi'nin Birol Aydın'ı, Vatan Partisi'nin İbrahim Okan Özkan'ı aday gösterdiği; eski İyi Partili Taylan Yıldız'ın bağımsız olarak seçime gireceği İstanbul'da 2 partinin adayının ismi ise henüz net değil. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi.

İstanbul'da dengeleri değiştirebileceği belirtilen adım ise DEM Parti'nin aday çıkarması olacak. Son ana kadar Başak Demirtaş'ın adaylığına net gözüyle bakılsa da Demirtaş yaptığı son açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı. İstanbul'da aday çıkarma kararından vazgeçmeyen DEM Parti'nin ise kimi aday göstereceği merak konusu.

DEM PARTİ, İSTANBUL'DA KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, DEM Partili bir yetkili ile görüşmesinin ardından ismi geçen üç ismi ve Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecini anlattı:

“Başak Demirtaş çekildiğine göre İstanbul’daki aday havuzunda kimler var? İlk akla gelen aday DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş. Ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu’nun adı geçiyor.

'İstanbul’u ver, Selo’yu al’ şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi. Şüphesiz Selahattin Demirtaş’la da istişare edilmiştir. Başak Hanım’ın görüşleri de bu doğrultuda olunca konsensüse vardık. En güçlü adayın çıkarılması kararlılığımız elbette sürüyor.”

NE OLMUŞTU?

DEM Parti’den İstanbul'dan adaylık başvuru yapması beklenen Başak Demirtaş adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekildiğine dair açıklaması şu şekildeydi:

"Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın aday adaylığı başvurusu yaptıktan aday olması bekleniyordu. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın DEM partisine İstanbul’da parti adıyla yarışma fikrini önerdiği biliniyordu.

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!"