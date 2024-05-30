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DEM'in kazandığı ilçe terör örgütünün cephaneliği çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart seçimlerinde sonuçların iptal edildiği ilçelerden Hilvan'da seçmenler 2 Haziran'da sandık başına gidecek. Seçim tartışmalarının yaşandığı ilçede jandarmanın düzenlediğini operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Pek çok yer seçimin tekrarına karar verilmişti. Tekrar kararının verildiği ilçelerden birisi de Şanlıurfa'nın Hilvan'dı.

Seçim sürecinden bu yana tartışmaların odağında olan ilçede  seçim yarışı AK Parti ve DEM Parti adayları arasında geçiyor. Pazar günü yapılacak seçim öncesi flaş bir gelişme yaşandı. 

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazar günü yerel seçimlerin yenileneceği Hilvan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda koçbaşı ile kapıyı kırıp eve giren jandarma ekipleri, M.S. isimli şahıs gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN CEPHANE 

Ev ve eklentilerinde detektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet dron, 2 adet balistik çelik yelek, 2 adet çelik plaka, 41 adet 12 kalibre, 9 adet 36 kalibre ve 29 adet 28 kalibre fişek, 11 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet dürbün,1 adet mesafe ölçme cihazı, 1 adet gece görüş dürbünü,1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet görüntü kayıt cihazı,1 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği kabzası, 1 adet av tüfeği fişek yuvası, 1 adet çatal ayak, 1 adet kabza, 3 adet tabanca üst kapağı,1 adet parçalanmış seri numarasız tabanca ve parçaları ile 2 adet 4 GB hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

DEM Partinin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşanan oy yakma olayının ardından İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Kurul, seçimin 2 Haziran 2024 yani bu Pazar yapılmasını karara bağlamıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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