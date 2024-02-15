Demokrat Parti kararını verdi: İstanbul'da İmamoğlu'nu, Ankara'da Yavaş'ı destekleyecekler

Demokrat Parti lideri Uysal, İstanbul ve Ankara için yerel seçim kararlarını açıkladı. Ayrı aday çıkarmayacak olan Demokrat Parti, İstanbul'da İmamoğlu'nu; Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek.

Türkiye, hızla yerel seçime hazırlanıyor. 45 gün sonra gerçekleştirilecek seçimler öncesi siyasi partilerin ittifak temasları ve aday açıklamaları devam ediyor.

Demokrat Parti de seçime yönelik tutumunu açıkladı. İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmayacak olan Demokrat Parti, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu; Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı destekleyecek. Kararı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal duyurdu.

'5 YIL ÖNCE ANKARA'NIN ÜZERİNDEKİ KARA ÖRTÜYÜ KALDIRMAYI BAŞARDINIZ'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, Ankara için şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Başkanım;

Moğol İstilasından buyana Ankara’nın uğradığı en büyük yağma hareketine son vererek 5 yıl önce Ankara’nın üzerindeki kara örtüyü kaldırmayı başardınız; daha nice güzel hizmetleri Başkentimizin Şehremini olarak yapacağınızdan eminiz!

Allah yolunuzu açık etsin!"

'MİLLETİMİZE KARŞI VAZİFEMİZDİR'

Partisinin İstanbul kararına ilişkin de ayrı bir paylaşım yapan Uysal, paylaşımının sonunda İmamoğlu'nu etiketledi. Uysal'ın açıklamaları şöyle:

"Erdoğan AKP'nin İstanbul'daki 25 yılını "Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ediyoruz" diye ikrar etmişti. Pişmanlık yok, utanma yok, çekinme yok. Eseriyle gurur duyuyor ki bugün de İstanbul'u o hale getirenlerden birini, hem de en önde gelenlerden birini İstanbul'a başkan yapmaya çalışıyor.

Biz, Demokrat Parti olarak daha dün Saraçhane'de "Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız" diye haykırmıştık. Bugün de aynı noktadayız. Tekrar böyle bir vurgunun, böyle bir talanın gerçekleşmesine engel olmak bizim milletimize karşı vazifemizdir.

'BİZİM DERDİMİZ MİLLET'

Bugün bakıyoruz, dünümüzü çalanlar yarınımızı da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet. Bir tarafta İstanbul'a ihanetin mimarları var, bir tarafta 25 senede verilen zararı 5 yılda toparlayan bir başkan. Bir tarafta Anadolu'nun Moğol İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunu İstanbul'da yapanlar var; bir tarafta bu soygunu durduran, israfı bitiren, milletin kaynaklarını millete hizmet getirmek için kullanan Sayın İmamoğlu var.

'EN DOĞRUSU İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE MÜCADELE VERMEK'

Sayın Başkanımız ile 5 yıl boyunca güzel bir mesaimiz oldu; İstanbul için önerilerimizi sunabildik, birlikte projeler gelişebildik.

Bu 5 yıla baktığımızda, Demokrat Parti olarak İstanbul halkı için en doğrusunun, bu kritik seçim sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte mücadele vermek olduğuna kanaat getirdik.

Sayın başkanımızla yine birlikte ve aynı ahenkle çalışacağımıza inancımız tamdır.

Hayırlısıyla ikinci döneminde birlikte çok daha büyük başarılara imza atmak temennisiyle Ekrem Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız."