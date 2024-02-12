Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Demokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Demokrat Parti&#039;nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu
    İzmir, Yerel Seçim, Demokrat Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Demokrat Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Burcu Bostancıoğlu'nu tanıttı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

    CHP'den Cemil Tugay'ın, AK Parti'den Hamza Dağ'ın, İyi Parti'den Ümit Özlale'nin, Saadet Partisi'nden Mustafa Erduran'ın, Yeniden Refah Partisi'nden Cemal Arıkan'ın ve Vatan Partisi'nden Serhan Bolluk'un yarışacağı İzmir seçimleri için bir aday da Demokrat Parti açıkladı. Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu oldu.

    Demokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için sıkı şekilde çalışacaklarını belirterek, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacağı bir vizyonla buluşması gerekiyor. Hızla değişen dünyada yerel yönetimler o ilin gelişimine büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

    Uysal, Burcu Bostancıoğlu'na başarılar diledi.

    Demokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu

    Bostancıoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şehirlerden birine belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

    Yaklaşık 5 yıldır yerel siyaset içerisinde kente hizmet ettiğini aktaran Bostancıoğlu, "İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını arttırmak için yola çıkıyorum. İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmirYerel SeçimDemokrat Parti
    Haberler > Politika > Demokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Son anket sonuçları geldi: AK Parti ilk sıraya yerleşti, CHP takipte - PolitikaAK Parti ilk sıraya yerleşti, CHP takipteTürkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan oldu - PolitikaTürkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı belli olduCHP lideri Özel, Tunç Soyer'in gönlünü almak için 'yurtdışı danışmanlığı' teklif etmiş - Politikaİşte Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevHatay'da sürpriz iddia! Gökhan Zan TİP'ten aday olacak - PolitikaGökhan Zan TİP'ten aday olacakCHP PM toplanıyor: Son belediye başkan adayları belirlenecek, Lütfü Savaş düğümü çözülebilir - PolitikaCHP'de kritik gün! Son adaylar belirlenecekBüyükerşen'in padişah ve şehzadelerle ilgili sözlerine Nebi Hatipoğlu'ndan sert tepki - Politika'Bu defa olmadı Büyükerşen! Utanarak söylüyorum...'Turgut Altınok ve Mansur Yavaş önlerindeki son anket sonuçlarını açıkladı - PolitikaTurgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı önde?İYİ Partili Necmi Sert zehir zemberek sözlerle istifa etti - PolitikaİYİ Partili Necmi Sert zehir zemberek sözlerle istifa ettiMurat Kurum vaat açıkladı, İBB promosyon verdi: 'Bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez' - Politika'Bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez'ABB Adayı Altınok: 400 liralık yardımı 2 bin 500'e çıkaracağız - Politika"400 liralık yardımı 2 bin 500'e çıkaracağız"
    Sonraki Haber Yükleniyor...