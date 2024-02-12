Demokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu

Demokrat Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Burcu Bostancıoğlu'nu tanıttı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

CHP'den Cemil Tugay'ın, AK Parti'den Hamza Dağ'ın, İyi Parti'den Ümit Özlale'nin, Saadet Partisi'nden Mustafa Erduran'ın, Yeniden Refah Partisi'nden Cemal Arıkan'ın ve Vatan Partisi'nden Serhan Bolluk'un yarışacağı İzmir seçimleri için bir aday da Demokrat Parti açıkladı. Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu oldu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için sıkı şekilde çalışacaklarını belirterek, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacağı bir vizyonla buluşması gerekiyor. Hızla değişen dünyada yerel yönetimler o ilin gelişimine büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Uysal, Burcu Bostancıoğlu'na başarılar diledi.

Bostancıoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şehirlerden birine belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır yerel siyaset içerisinde kente hizmet ettiğini aktaran Bostancıoğlu, "İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını arttırmak için yola çıkıyorum. İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım" ifadesini kullandı.