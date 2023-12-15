Ece Güner milletvekili mi? Avukat Ece Güner neden istifa etti, kimdir?

15 Aralık 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:57

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ece Güner milletvekili mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'in hayatına dair detaylar araştırılmakta. Ece Güner milletvekili mi? Ece Güner neden istifa etti, kimdir sorularına dair cevapları sizler için derledik.

ECE GÜNER MİLLETVEKİLİ Mİ?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, 2023 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 2. bölge 4. sıra milletvekili olarak mecliste yer aldı.

ECE GÜNER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Genel Başkan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin CHP'den gelen iş birliği teklifini reddederek kendi adaylarıyla seçimlere girmeye karar vermesinin ardından parti içinde yaşanan krizler istifaları da beraberinde getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, dün yaptığı açıklamayla, CHP'yle İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

https://x.com/AvEceGuner/status/1735582520089989469?s=20