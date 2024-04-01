Ege'de renk tamamen kırmızı oldu: CHP tüm illeri aldı

Türkiye dün sandıkta kararını verdi. Oy oranını artıran CHP, belediye sayısını 35'e yükseltti. Ana muhalefet partisi Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya'ya da seçimi kazanarak Ege bölgesinin tamamını aldı.

Dün 61 milyonu aşkın seçmen yerel yöneticilerini seçti. Sandıktan 35 yıl aradan sonra CHP birinci parti olarak çıktı. Bu sonuçla ana muhalefet partisi ilk defa bir seçimde AK Parti'ye karşı üstünlük kazandı.

Son yerel seçimde ülke genelinde yüzde 30,12 oranında oy alan CHP, bu seçimde 8 puanlık bir artışla oyunu yüzde 38'e yükseltti. Parti, 21 olan il belediye sayısını 35'e yükseltirken Ege Bölgesi’nin tamamında oyunu arttırdı. Ege bölgesinde mevcut belediyelerini koruyan CHP, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Uşak’ın yanı sıra Kütahya’da da seçimleri kazandı.

İKİ İLÇE HARİÇ MUĞLA'DA ZAFER CHP'NİN

MUĞLA: CHP, mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı aday gösterdi. Aras, Cumhur İttifakı'nın adayı Aydın Ayaydın ile yarıştı. Oyların yüzde 55,98'ini alan Aras seçimleri kazandı. AK Parti'nin adayı 32,22 oy aldı. CHP Seydikemer ve Kavaklıdere hariç bütün ilçelerde kazandı.

AYDIN: Kentteki seçim CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş arasında geçti. Oyların yüzde 50,26'sını alan Çerçioğlu yeniden seçildi.

MANİSA'DA BÜYÜK SÜRPRİZ

MANİSA: CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da büyük bir sürprize imza attı. CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut belediye başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e büyük bir fark atarak seçimi kazandı.

Zeyrek oyların 56,05'ini alırken, MHP'nin adayı Ergün, yüzde 30,23 oy alabildi.

19 İLÇENİN 13'ÜNDE SEÇİMİ ÖNDE BİTİRDİ

DENİZLİ: Kentteki yarış CHP'nin adayı Nuri Çavuşoğlu ile AK Parti'nin adayı Osman Zolan arasında geçti. Oyların yüzde 44.72'sini alan CHP'li Çavuşoğlu kazandı.

CHP Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 19 ilçenin 13'ünde seçimi önde bitirmeyi başardı.

AFYONKARAHİSAR: Kentte CHP'nin adayı Burcu Köksal büyük bir başarıya imza attı. Oyların 50,63'ünü alan Burcu Köksal, oyların yüzde 32,01'ini alan AK Parti'nin adayı Ceylan Uluçay'a fark atarak kazandı.

UŞAK: CHP, kenti AK Parti'den aldı. CHP'li Özkan Yalım oyların yüzde 40,77'sini alarak seçimleri kazandı.

KÜTAHYA'DA KIYASIYA YARIŞ

KÜTAHYA: Kentteki seçim büyük çekişmeye sahne oldu. CHP'nin adayı Eyüp Kahveci ile mevcut belediye başkanı Alim Işık arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'li Kahveci yüzde 29.61 ile seçimi önde götürürken, MHP'li Işık yüzde 28.88 oy aldı.