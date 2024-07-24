'El sıkma' polemiğinde yeni perde! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap: Çok istedi ama olmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışmış, Kemal Kılıçdaroğlu o anları eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Özel, "Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. Birinci partiye yakışacak şeyleri biz yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkıştığı anları eleştiren Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert çıktı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye’nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. '31 Mart’ta birinci parti ben oldum, adımı o yüzden ben attım' dedim. Birinci partiye yakışacak şeyleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. CHP artık iktidar partisidir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özel’in daha önce "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir’de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu" sözlerine cevap vermiş ve şunları söylemişti:

"Sarayda oturan zatın elini sıkmayıp mücadele edeceğiz. Demokrasiyi lütufla kazanamayız; bu mücadeleyi hapislerden ve baskılardan korkmadan sürdüreceğiz."