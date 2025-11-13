Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti.

Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İkili, el sıkıştıktan sonra Bahçeli’nin konutuna geçti. Cumhur İttifakı zirvesi yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye’nin yüreğini dağlayan 20 şehit verdiğimiz uçak kazası etraflıca konuşuldu. Ayrıca bölgesel konular, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliam ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan bazı kesimler bir süredir Cumhur İttifakı’nda kriz olduğunu öne sürüyordu. Söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlayan Erdoğan “Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil” demişti.

İki lider 4 ay sonra tekrar bir araya gelerek ittifakın güçlü olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi.

SEZER DOĞRU

