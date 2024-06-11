Erdoğan'dan Özel'e iadeiziyaret! Gündem yoğun, işte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Saat 16.00'da gerçekleşmesi planlanan görüşme 18 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşırken, masada ise birçok konu var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e iadei ziyarette bulunacak. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan görüşmenin saat 16.00’da başlaması bekleniyor.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son, 2006 yılında dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal’a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu.

ÖZEL, ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. İki partiden de yansıyan bilgilere göre görüşme oldukça olumlu havada geçmiş, iki lider bundan sonra önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunma kararı almıştı. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

MASADA BİRÇOK KONU VAR

Bugün yapılacak görüşmede siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, kayyım, bazı DEM Partili belediye başkanlarının terör iltisakı, yerel yönetimlerin borç yükü, öğretmen atamalarındaki mülakat ve yeni müfredat gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

OTURMA DÜZENİ BELLİ OLDU

Ziyarette oturma düzeni de merak edilenler arasında. CHP Genel Başkanı Özel “Masanın yanında iki koltuk olacak. Cumhurbaşkanı, Türk bayrağı, ben CHP bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk bayrağında Cumhurbaşkanlığı forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığından istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik” açıklamasında bulunmuştu.