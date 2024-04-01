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Haberler > Politika > Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Buğra Kavuncu'nun sandığından kendisine 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Buğra Kavuncu'nun sandığından kendisine 3 oy çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için başkan adayı gösterdiği Buğra Kavuncu’ya, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı sandıktan yalnızca 3 oy çıktı.

İstanbul’da yüzde 0,63 oy alarak CHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Zafer Partisi’nin gerisinde kalan İyi Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı 2254 no’lu sandığın sonuçları da ortaya çıktı.

Eşi ve kızıyla birlikte aynı sandıkta oy kullanan Buğra Kavuncu’ya, oy kullandığı sandıktan sadece 3 oy çıktığı öğrenildi.

İşte o sandığın tutanağı:

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Buğra Kavuncu'nun sandığından kendisine 3 oy çıktı - 1. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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