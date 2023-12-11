Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

11 Aralık 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:46

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye cevap gelmediğini belirtti. Cumhuriyet savcısı ise Güzel'in tutukluluk halinin devamın hükmedilmesini talep etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Bunun üzerine mahkeme başkanının söz verdiği Semra Güzel, “Bu hafta insan hakları haftası. Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylenmişti bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gereken bir dosyayken bu tutukluluk süresinin uzaması haksızlık. En başından beride bu adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinde olduğunu inkâr etmedim. Çözüm sürecinde sadece bende gitmedim, birçok kişi yakınını görmeye militanların yanına gitti. Çözüm süreci keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi. Ben dışarıya çıkıp hekimliğimi yapmak istiyorum. Böylece tahliyemi talep ediyorum” dedi.

GİZLİ TANIK DİNLENECEK

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanığın bir sonraki celse dinlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2024'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hakkında çıkarılan "yakalama kararı" sonrasında Semra Güzel, 2 Eylül'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine TBMM tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi isteniyor.